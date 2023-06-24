المقابلة: لا ارتفاع في حالات جدري الماء عن المعتاد

حنان بشارات

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عمان - كشف مدير مديرية الاوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة أن مرض الجدري متوطن في الأردن ولم ينته كشلل الأطفال وغيره من الامراض التي توقف انتشارها منذ عشرات السنوات.وقال المقابلة في تصريحات لـ"الغد" إن الأرقام التي تسجل ضمن معدلاتها السنوية وضمن النسب العالمية.وكان شهد مرض الجدري (جدري الماء) ارتفاعا العام الماضي 2022، مقارنة مع السنوات الـ4 الماضية.ووفقا لنظام الرصد في وزارة الصحة، فقد سجل الاردن 7243 حالة من جدري الماء في عام 2022.غير أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أشارت إلى أنه تم التبليغ عن 6912 إصابة بجدري الماء العام الماضي، مقارنة مع 1732 في عام 2021، و999 في عام 2020، و3515 في عام 2019، و6211 في 2018.وأشار المقابلة إلى أن الوزارة تعتزم إدخال لقاح مرض جدري الماء إلى برنامج التطعيم الوطني، مرجحا البدء بإعطائه للأطفال بعمر السنة الواحدة مستقبلا.وبين أن لقاح مرض جدري الماء، على سلم أولويات وزارة الصحة وسيتم إدخاله قريبا.وأشار إلى أن لجنة المطاعيم الوطنية أوصت بإدخال 4 مطاعيم، من بينها المتعلق بجدري الماء.ومرض جدري الماء سببه فيروس من مجموعة "الهيربس فيروس" ويسبب طفحا جلديا وحكة مع بثور صغيرة وتكون مملوءة بسائل، ويعدّ جدري الماء من الأمراض شديدة العدوى أي أن انتقالها سريع ومرتفع، وأغلب الفئات التي تعاني هي فئات الأطفال وتحديدا سنّ المدرسة.وتمتد فترة الحضانة بين 10 و21 يوما، وتستمر فترة المرض من بداية ظهور الأعراض وحتى اختفائها نهائيا من 5 أيام و10 أيام، والأعراض التي قد تظهر تبدأ بحرارة وصداع وإعياء وتعب عام، ثم يبدأ الطفح الجلدي بالظهور ويبدأ من منطقة الصدر ثم الظهر والوجه ويمتد إلى جميع أنحاء الجسم.ويتميز الطفح الجلدي بأنه يمر بثلاث مراحل، الأولى عبارة عن طفح فقاعات وردية أو حمراء وتنتشر على مدار عدة أيام ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بمادة سائلة ثم تبدأ تتفتح ويخرج منها السائل.وبين المقابلة ان الوزارة التي تتابع رصد حالات الحصبة والجدري والامراض الاخرى رصدت 115 اصابة بالحصبة منذ نيسان (ابريل) الماضي وستباشر الحملة ضد الحصبة بعد عطلة العيد.وبين أن الرصد النشط في الوزارة يعمل لاكتشاف أي حالة مشتبهة للإصابة بأي مرض من قائمة الامراض التي يبلغ عنها، ومنها مرض جدري الماء، حيث ساعد أيضا في الكشف عن مزيد من الحالات المصابة.وتعد فئة الأطفال في سن المدرسة، التي تسجل أعلى عدد من إصابات الجدري، حيث يتم إبلاغ الوزارة من خلال ضباط ارتباط الرصد في المراكز الصحية ومديريات الصحة، في حين لا تتجاوز نسبة من يصابون بالمرض، ممن تزيد أعمارهم على 20 عاماً اكثر من ٥ ٪ من إجمالي الحالات المسجلة.ويقوم الرصد الوبائي على فكرة رصد كل الأمراض التي يبلغ عنها وتحتوي على 44 مرضاً تقسم إلى فئة «أ»، وهي التي يبلغ عنها فوريا، و فئة «ب» والتي يبلغ عنها خلال أسبوع، ومنها مرض جدري الماء، إذ يتم التبليغ من المركز الصحي عن الحالات إلى مديرية الصحة في المحافظة ثم الوزارة.