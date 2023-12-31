الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

اضافة اعلان

قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، يوم الأحد، “من المستحيل الاحتفال بالعام الجديد علما أنه سيبدأ كما ينتهي هذا العام.. بذات المعاناة التي لا توصف في غزة”.وأضافت جلالتها في قصة عبر “انستقرام”، “ألقى عام 2023 بظلاله القاتمة على الإنسانية. أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة، وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع. لكن وسط هذه الظلمة سلط عام 2023 الضوء على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية.. على أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة.. وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم”.وتابعت: “اخترت أن أجد الأمل بهذا النور، والإيمان بقوة الخير البشري.. وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا”.