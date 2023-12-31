الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملكة رانيا: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

جلالة الملكة رانيا العبدالله
جلالة الملكة رانيا العبدالله

قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، إن لاحتفال بالعام الجديد مستحيل، علما أنه سيبدأ كما ينتهي هذا العام بذات المعاناة التي لا توصف في غزة.
ورأت الملكة في منشور عبر "إنستغرام"، أن عام 2023 ألقى بظلاله القاتمة على الإنسانية، مضيفةً: "أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع".
وأشارت الملكة إلى أن عام 2023 سلط الضوء على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية، وعلى أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة، وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم.
وتابعت: "اخترت أن أجد الأمل بهذا النور والإيمان بقوة الخير البشري وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا".

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