الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملكية الأردنية: سافر إلى قطر لحضور مباراة النشامى وارجع بنفس اليوم

إحدى طائرات خطوط الملكية الأردنية - (أرشيفية)
إحدى طائرات خطوط الملكية الأردنية - (أرشيفية)
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، عن العرض التشجيعي للسفر الى الدوحة وتشجيع منتخب النشامى في كأس امم اسيا 2024 وذلك بطرح سعر مخفض على تذاكر السفر وتعديل مواعيد الرحلات بحيث يمكن المشجعين من السفر والعودة في نفس اليوم وبقيمة 299 دينار. اضافة اعلان
 يمكن للمسافرين شراء التذاكر عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني  www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .
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