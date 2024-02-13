الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي في واشنطن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي في واشنطن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله
  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضرورة التحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة، داعيا لجهد دولي أكبر بهذا الشأن ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.اضافة اعلان
وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن، اليوم الثلاثاء، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام.
وجدد جلالة الملك رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.
وحذر جلالته من توسع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين.
كما أكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.--(بترا)
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