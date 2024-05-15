الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيح تبني القمة قرارا يدعو لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية

الملك: تكثيف جهود إيصال المساعدات إلى غزة

الملك لدى وصوله إلى المنامة أمس لحضور القمة العربية
الملك لدى وصوله إلى المنامة أمس لحضور القمة العربية

المنامة- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مملكة البحرين، أمس، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين.
وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
كما كان في الاستقبال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير البحريني لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالته، والسفير الأردني لدى المنامة رامي وريكات، وأركان السفارة.
ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
ومن المقرر أن تلتئم اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، وسط توقعات بحضور 16 زعيما عربيا.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا أول من أمس مشروع البيان الختامي للقمة "إعلان البحرين" تمهيدا لرفعه إلى القادة العرب في قمتهم المقررة أن تستمر ليوم واحد، وسط تأكيدات أن يطغى العدوان الصهيوني على غزة، على مناقشات القمة وكلمات الزعماء فيها.
ومن المتوقع أن يصدر عن قمة البحرين، تبني قرار يدعو لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يعقد في البحرين.
ورغم حالة الإحباط العامة في الشارع العربي والتحديات التي تواجه عددا من الدول العربية، إلا أن مصادر دبلوماسية في مملكة البحرين وجامعة الدول العربية، تتطلع إلى قمة عربية توافقية تنطلق من الثوابت المشتركة وتعكس تطلعات الشعوب العربية التواقة إلى قدر كبير من التضامن والتآزر والتكامل والتعاون العربي المشترك.
وتعول تلك المصادر على التوصل إلى مقاربة متجددة للتعامل مع القضايا والمسائل السياسية المختلفة تمكن العرب وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا، وتجنب الدول العربية التجاذب على الساحتين الإقليمية والدولية وتصاعد المخاطر، بدءا بالحرب الصهيونية على غزة.
كما يعول على القمة مواجهة الأطماع الإقليمية في المنطقة العربية وصراع النفوذ عليها، وصولا إلى الصراع الدولي الحالي وحالة الاستقطاب الحاد التي تمر بها حاليا العلاقات الدولية وانعكاساتها الوخيمة على النظام الدولي والعلاقات متعددة الأطراف بشكل عام، وما يترتب عنها من تداعيات على العالم العربي سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

اضافة اعلان

 

الملك لدى وصوله إلى المنامة أمس لحضور القمة العربية

 

وكان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، أقر السبت الماضي مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تلاه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فيما اختتمت أول من أمس اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.
ومن المتوقع أن تشهد القمة عددا من القرارات المهمة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على غزة، وتأكيد العرب على قراراتهم المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتمسك ببنود المبادرة العربية للسلام، وتأكيد العرب رفضهم للتدخلات الإقليمية في شؤون دولهم.
وتسعى القمة إلى معالجة القضايا العربية الشائكة على ثلاثة مستويات، يتعلق الأول بالمستوى الأمني وما يحمله من وضع معقد على الأراضي الليبية، والأزمة اليمنية، والأوضاع في سورية والسودان والصومال التي تأخذ شكل النزاع الأمني المسلح.
ويشمل المستوى الثاني والثالث معالجة الملفات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع في العراق ولبنان وليبيا وأزمة الفراغ الدستوري في تلك المناطق، بالإضافة إلى المستوى الثالث الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ومن المنتظر أن يعيد القادة العرب التأكيد على معظم المسائل والقضايا التي تضمنتها قرارات القمم السابقة، خصوصا ما يرتبط بالملف الفلسطيني والأطماع الإيرانية والتركية في المنطقة العربية، وتدخلاتهما في الشؤون العربية، إضافة إلى ملف احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، وما يتعلق بالأوضاع في سورية وليبيا واليمن والسودان والصومال.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الدور الأردني في استقرار المنطقة

منذ 45 دقيقة
القمة العربية في المنامة-(وكالات)

القادة العرب يدينون العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

منذ 47 دقيقة
النمو الأخضر

أبو السعود: ضرورة المضي بمشاريع تنسجم والنمو الأخضر

منذ 47 دقيقة
التلوث البلاستيكي-(وكالات)

"الشبكة الإقليمية" تطلق إعلان "نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ"

منذ 48 دقيقة
جانب من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين-( تصوير: ساهر قدارة)

"الأونروا": اللاجئون الفلسطينيون في الأردن يتمتعون بالمواطنة

منذ 48 دقيقة
المشاركون في ندوة نقابة المحامين -(من المصدر)

البرغوثي: النكبة واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة في التاريخ الحديث

منذ 48 دقيقة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات |منذ 48 دقيقة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 