الملك: تكثيف جهود إيصال المساعدات إلى غزة

زايد الدخيل

المنامة- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مملكة البحرين، أمس، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين.

وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

كما كان في الاستقبال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير البحريني لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالته، والسفير الأردني لدى المنامة رامي وريكات، وأركان السفارة.

ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

ومن المقرر أن تلتئم اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، وسط توقعات بحضور 16 زعيما عربيا.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا أول من أمس مشروع البيان الختامي للقمة "إعلان البحرين" تمهيدا لرفعه إلى القادة العرب في قمتهم المقررة أن تستمر ليوم واحد، وسط تأكيدات أن يطغى العدوان الصهيوني على غزة، على مناقشات القمة وكلمات الزعماء فيها.

ومن المتوقع أن يصدر عن قمة البحرين، تبني قرار يدعو لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يعقد في البحرين.

ورغم حالة الإحباط العامة في الشارع العربي والتحديات التي تواجه عددا من الدول العربية، إلا أن مصادر دبلوماسية في مملكة البحرين وجامعة الدول العربية، تتطلع إلى قمة عربية توافقية تنطلق من الثوابت المشتركة وتعكس تطلعات الشعوب العربية التواقة إلى قدر كبير من التضامن والتآزر والتكامل والتعاون العربي المشترك.

وتعول تلك المصادر على التوصل إلى مقاربة متجددة للتعامل مع القضايا والمسائل السياسية المختلفة تمكن العرب وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا، وتجنب الدول العربية التجاذب على الساحتين الإقليمية والدولية وتصاعد المخاطر، بدءا بالحرب الصهيونية على غزة.

كما يعول على القمة مواجهة الأطماع الإقليمية في المنطقة العربية وصراع النفوذ عليها، وصولا إلى الصراع الدولي الحالي وحالة الاستقطاب الحاد التي تمر بها حاليا العلاقات الدولية وانعكاساتها الوخيمة على النظام الدولي والعلاقات متعددة الأطراف بشكل عام، وما يترتب عنها من تداعيات على العالم العربي سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

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الملك لدى وصوله إلى المنامة أمس لحضور القمة العربية



وكان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، أقر السبت الماضي مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تلاه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فيما اختتمت أول من أمس اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.

ومن المتوقع أن تشهد القمة عددا من القرارات المهمة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على غزة، وتأكيد العرب على قراراتهم المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتمسك ببنود المبادرة العربية للسلام، وتأكيد العرب رفضهم للتدخلات الإقليمية في شؤون دولهم.

وتسعى القمة إلى معالجة القضايا العربية الشائكة على ثلاثة مستويات، يتعلق الأول بالمستوى الأمني وما يحمله من وضع معقد على الأراضي الليبية، والأزمة اليمنية، والأوضاع في سورية والسودان والصومال التي تأخذ شكل النزاع الأمني المسلح.

ويشمل المستوى الثاني والثالث معالجة الملفات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع في العراق ولبنان وليبيا وأزمة الفراغ الدستوري في تلك المناطق، بالإضافة إلى المستوى الثالث الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يعيد القادة العرب التأكيد على معظم المسائل والقضايا التي تضمنتها قرارات القمم السابقة، خصوصا ما يرتبط بالملف الفلسطيني والأطماع الإيرانية والتركية في المنطقة العربية، وتدخلاتهما في الشؤون العربية، إضافة إلى ملف احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، وما يتعلق بالأوضاع في سورية وليبيا واليمن والسودان والصومال.