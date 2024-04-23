الملك: تكثيف جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الملك يرحب بزيارة الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد تنصيبه أميرا

تحذير من أن التصعيد قد يدفع بالمنطقة لانعدام الأمن والاستقرار

ضرورة توحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الكارثي في القطاع

إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة

تثمين المواقف الحكيمة للكويت تجاه القضايا العربية ودعم الفلسطينيين

الإشادة بدور الكويت في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة

الشيخ مشعل يشيد بالإنجازات التي تحققت في ظل قيادة الملك

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أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وأكد جلالته خلال مباحثاته مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين، على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الزعيمان على اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شددا خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عقدت في قصر بسمان الزاهر، أمس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وعبر جلالته عن ترحيبه بزيارة سمو الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

من جانبه، هنأ سمو الشيخ مشعل، جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه سلطاته الدستورية، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.





وتناولت المباحثات المستجدات الراهنة، إذ حذر جلالة الملك من خطورة التصعيد الأخير، والذي قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار.

وثمن جلالته المواقف الحكيمة للكويت، تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومنح جلالة الملك، سمو الشيخ مشعل الصباح، قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن.





وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وحضر المباحثات سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.

كما حضرها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوفد المرافق لسموه.

وأقام جلالة الملك مأدبة عشاء رسمية تكريما لسمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين.

وكان جلالة الملك وسمو ولي العهد، استقبلا أمس سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة دولة للأردن تستمر يومين.

وجرت لسمو أمير دولة الكويت مراسم استقبال رسمية.

ورافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بسموه.

وكان في الاستقبال سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفيران الأردني في الكويت، والكويتي في الأردن وأركان السفارة الكويتية.

ولدى وصول موكب سمو أمير دولة الكويت إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة) الموكب، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.

وازدانت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن والكويت، ورفُعت اليافطات التي حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ مشعل الصباح.





ويرافق سمو أمير دولة الكويت وفد يضم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وعدد من المسؤولين.-(بترا )