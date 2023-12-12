الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: حل الدولتين جزء من منظومة الأمن الإقليمي

الملك يؤكد لرئيس حكومة إسبانيا
الملك يؤكد لرئيس حكومة إسبانيا
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.اضافة اعلان
وأعرب جلالته في اللقاء، الذي عقد في العاصمة مدريد، عن تقديره لموقف إسبانيا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنهما تشكلان جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الواحدة.
كما أكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة التصعيد هناك.
وأشار جلالة الملك إلى أن حل الدولتين جزء من منظومة الأمن الإقليمي، وأن الرؤية التي تعتمد حل الدولتين هي الضمانة للأمن والسلام وإعادة البناء على أساس مستدام لما تم تدميره.
وأكد جلالته أهمية الدور الأوروبي وموقف إسبانيا على وجه الخصوص في هذا السياق.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية موقف بلاده في دعم جهود الوصول إلى حل دائم وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار سانشيز إلى استعداد إسبانيا للمساهمة في مساعي تحقيق السلام، مؤكدا أن هدف بلاده هو الحل السلمي للصراع.
وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين الأردن وإسبانيا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في مدريد رغد السقا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702399207676807700

"جبهة رابعة".. هل بمقدور "إسرائيل المنهكة" محاربة الحوثيين؟

منذ 33 دقيقة
1702399207646807600

طفل يتفقد آثار الدمار الذي خلفه طيران الاحتلال بعد قصفه منازل سكنية في غزة-(وكالات)

منذ 36 دقيقة
1702400008276829700

دعوات لتبني خطط طوارئ في غزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

منذ1 ساعة
مليارات الدنانير - (تعبيرية)

4.9 مليون دينار ارتفاع بموازنة المجلس القضائي 2014

منذ1 ساعة
1702401433936894100

53 % زيادة مخصصات وزارة المياه للعام 2024

منذ1 ساعة
اللواء الركن الحنيطي يتفقد قيادة كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

الحنيطي: الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ2 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ2 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 