الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك سبق وحذر العالم من تبعات الظلم وانعدام العدالة قبل "طوفان الأقصى"

غزيون يحملون جثامين أطفال قضوا في غارات للاحتلال على منازلهم-(وكالات)
غزيون يحملون جثامين أطفال قضوا في غارات للاحتلال على منازلهم-(وكالات)
عمان - منذ أعوام طويلة، وجلالة الملك عبدالله الثاني يحذر من على المنابر الدولية وخلال اللقاءات السياسية مع قادة الدول الكبرى، من أن تبعات الظلم وانعدام العدالة الواقعين على الفلسطينيين في أرضهم المحتلة، ستفجر الأوضاع في أي لحظة، وحينها سنخسر كثيرا من الأبرياء، فكانت النتيجة كما توقعها وحذر منها جلالته.. "طوفان"، تفجر مع فجر السبت الماضي.اضافة اعلان
وحين تفجر الظلم بحق الفلسطينيين، مخترقا كل الفواصل على الأرض، عاد جلالة الملك مرة أخرى، ليحادث القوى الفاعلة عالميا، مطالبا بوقف ما يحدث من مجازر بحقهم، ومحذرا من أن عدم وقف القتال سيؤدي لانفجار المنطقة برمتها، وسيخسر العالم مزيدا من الأرواح البريئة.
سياسيون أردنيون أكدوا، أن رؤية جلالته، ثاقبة واستشرفت خطرا يترصد بشعوب المنطقة، فكرس جلالته خطابه أمام العالم في الأمم المتحدة في دورتها الـ78 لما يحدث في فلسطين، من تطرف الحكومة الاحتلال، واستفزاز الشعوب المسلمة وليس الفلسطينيين وحدهم، لانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية، وانعدام العدالة لفلسطين، وهو ما سيدفعهم إلى العنف، وصولا إلى حقهم بإقامة دولتهم التي تضمن لهم العيش بحرية وكرامة.
وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، أشار إلى أن الأردن دائما كان يحذر من أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن جوهر الصراع في الشرق الأوسط واللاستقرار، سببه أساسا القضية الفلسطينية، وانعدام العدالة للفلسطينيين.
وأشار إلى أن من حق الفلسطينيين كباقي الشعوب تقرير مصيرهم، ولا يجوز أن يسمح للمحتلين بالتعبير عن رأيهم، في وقت ما يزال الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، ومحروم من إقامة دولته وتقرير مصيره، وإلا سيستمر مسلسل العنف والدمار الذي نراه يطل علينا كل بضعة أشهر.
ولفت المومني، إلى أن الاحتلال دخل في أزمة سياسية، بسبب الإخفاق العسكري والأمني، والآن تتعالى أصوات تنتقد بشدة، وزراء عاملين في حكومته، دأبوا على استفزاز مئات الملايين من المسلمين، ما انعكس بشكل أعمال عنف تظهر بين الفينة والأخرى.
وبين، أن الحل الإستراتيجي لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، ضمن قرارات الشرعية الدولية، وإعطاء الفلسطينيين كرامتهم الوطنية، ووقف الاستفزازات في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال المومني، إن "الأردن مؤمن بالسلام، ومحب له، وملتزم به، ويريد لهذا أن يتحقق، ودعواته دائما تأتي من هذا القبيل"، مبينا في الوقت ذاته، أنه عندما يكون هناك سلوكيات استفزازية، وغطرسة وابتعاد وعنجهية إسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، فإن من شأن هذا كله، زعزعة بذور الكراهية والحقد ويأتي بالعنف.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أكد أن قوة الضربة التي وجهها "طوفان الأقصى" للمؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية، وعلى صعيد الرأي العام، حققت صدمة كبيرة للمجتمع الإسرائيلي، بسبب قوة العملية وضخامة حجم الخسائر التي لم تحدث في المراحل السابقة.
وعن خيار عودة عملية السلام، قال "أعتقد بأنه ليس مطروحا الآن لدى حكومة الاحتلال، لأنها تعمل في مسار واحد، هو رد الاعتبار بسبب قوة العملية وحجم الخسائر، لكن بعد أسابيع ربما ستكون هناك مفاوضات لاتفاق تهدئة أو صفقة تبادل أسرى، لأن عدد الأسرى الإسرائيليين كبير، ما سيدفع بالرأي العام للضغط على نتنياهو لإعادتهم".
وأضاف، إن عملية السلام ليس لها فرصة في الأسابيع المقبلة، وفي حال كانت هناك قناعات بها، فسيكون الأمر بعد انتهاء العمليات العسكرية وتبادل الأسرى.
رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان عبد الحكيم الهندي، قال، إن هناك قراءة عميقة للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع أول زعيم عربي جلالة الملك عبدالله الثاني مع اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، ودخول المنطقة في حالة توتر غير مسبوقة، وما صاحبها من تحول كبير في مشهد الصراع العربي الإسرائيلي، والخطر الداهم الذي بات يحيق بعملية السلام برمتها.
وأوضح أن بايدن، يعلم تماما بأن المفاتيح أساسا بيد صوت الاعتدال والحق معا الذي يمثله جلالة الملك والأردن، وهو الصوت ذاته الذي لطالما حذر مرارا وتكرارا، من انزلاق المنطقة الى العنف، إذا لم يلزم كل الأطراف، وإسرائيل تحديدا، بأسس ومبادئ عملية السلام، وعلى رأس ذلك عدم المساس بالوضع القائم في القدس والأماكن الدينية فيها وعلى رأسها المسجد الأقصى، وعدم المساس بمشاعر الفلسطينيين والمسلمين الدينية، وهو الأمر الذي يقوم عليه جلالة الملك، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة.
وأشار الهندي، إلى أن بايدن سمع في هذا الاتصال، المواقف والثوابت ذاتها في السياسة الأردنية الواضحة وضوح الشمس إزاء فلسطين، وأولها العمل، وسريعا، على البحث عن حل سياسي، يجنب المنطقة مزيدا من العنف، والعودة للالتزام بالمسار السلمي الذي لا بد وأن يفضي لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو المخرج الوحيد لحل الأزمة برمتها، والأمل الوحيد في مستقبل خال من العنف، والصورة الوحيدة للعدالة المرجوة.
وتطرق الهندي، إلى تحذيرات جلالته من أن استمرار التصعيد ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، لافتا إلى أن جلالته شدد على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وفي هذا تأكيد على ما طرحه جلالة الملك من على منصة الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع، فجلالته رسم للعالم خريطة إنسانية هدفها عالم تسوده العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد أن الأردن، يبقى صوت الاعتدال، والباحث دائما عن السلام بشرط تحقيق العدالة، ويبقى جلالته، السند للشعب الفلسطيني وحامل لواء الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية كما كان الهاشميون عبر كل مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، ولن تغفو لعمان عين حتى إحقاق الحق، وتحقيق السلام القائم على هذا الحق.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الأردنية دك. غازي الربابعة، وصف ما يحدث في هذه الأيام بأنه "زلزال بكل معنى الكلمة"، ترك آثارا كبيرة في الداخل الإسرائيلي، مشيرا الى أنه ولأول مرة ينتقل القتال الى ما وراء الحدود في غلاف غزة، وعلى مساحة جغرافية واسعة.
ورأى الربابعة، أن هذه الحرب كسرت هيبة الجيش الذي لا يقهر، ليعترف الجيش الاسرائيلي بأن مقاتلين فلسطينيين اقتحموا وسيطروا على سبع أو ثماني مستعمرات ومراكز قيادة له، بالإضافة إلى قصف تل أبيب وعسقلان والمدن الإسرائيلية في العمق.
وأشار الى الخدعة التي وقعت إسرائيل في شركها، حين أشيع بأن "حماس" غدت "معتدلة" بالمفهوم الاسرائيلي، ولم تعد كما كانت سابقا، لكن المفاجأة كانت يوم السبت، حين صدمت بهجوم صاعق وكاسح، ما دفع لانهيار سمعة الجيش الإسرائيلي إلى الحضيض، وتوقعات بزلزال في الداخل الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك سيعيد البوصلة ثانية باتجاه القضية الفلسطينية، والبحث عن حل خشية امتداد الصراع لما هو أبعد من ذلك.-(بترا)
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