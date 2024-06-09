 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: عهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا

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جلالة الملك خلال إلقائه كلمة للأسرة الأردنية خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خطابا للأسرة الأردنية خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، التي تتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25.

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وقال جلالته في الخطاب خلال الفعالية الوطنية: "25 عاما منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن، الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا، بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة".

وأضاف جلالته: "أقف اليوم بينكم بعد مسيرة ربع قرن، 25 عاما لم تخلُ من التحديات لكنها زخرت بإنجازاتكم في مرحلة عصفت الأحداث في العالم وواجهنا خلالها وإياكم تبعات حروب وأزمات توالت لم تشهد المنطقة مثلها".

وتابع جلالته قائلا: " لم نتردد يوما. بثقة بنينا وطورنا واجتهدنا؛ نجحنا وأخطأنا، وحرصنا دوما على التحديث وتصويب العثرات، حتى لا نحيد عن أهدافنا وطموحاتنا"

وأضاف جلالته: "أقف اليوم بين شعب عظيم شامخ، تشرفت بأمانة خدمته، وكلي فخر بأن أكون أردنيا. فالأردن هو إنجاز في أقسى الظروف، ومثابرة في أصعب الأوقات، وثبات على الحق في أشد المواقف. هذا هو #الأردن الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معا".

وأختتم جلالته خطابه قائلا: "اليوم أشكركم، فقد كنتم دوما إلى جانبي، أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل، ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة. وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا".

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