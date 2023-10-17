الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة.اضافة اعلان

واعتبر جلالته أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذر جلالة الملك من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.

وأعرب جلالته عن تعازيه لأسر الشهداء، مترحما على أرواحهم.

وأكد جلالة الملك أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
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