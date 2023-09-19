الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الملك: مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة

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الملك: مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة
قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة.
جاء ذلك خلال كلمة جلالته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها (78).اضافة اعلان
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة جلالته:
هذا العام يواجه أكثر من 345 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي أو الجوع بشكل يومي، منهم 108 ملايين لاجىء نزحوا قسرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها
تخفيض الدعم أدى إلى إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين.
يشكل الأطفال 40% من اللاجئين أكثر الفئات عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي.
اللاجئون يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة وتقدم العديد من وكالات الأمم المتحدة خدمات حيوية للمساعدة في تلبية هذه الاحتياجات.
خلال الأشهر الماضية نقلت وكالات الأمم المتحدة واحدة تلو الأخرى أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع المساعدات عن اللاجئين جراء النقص الحاد في التمويل الدولي.
لا يمكن أن يبقى تأثير نقص الدعم الإنساني ضمن بلد أو منطقة معينة فقط.
نحن الأردنيون جادون في القيام بواجبنا تجاه المحتاجين ونبذل كل ما في وسعنا لتأمين حياة كريمة للاجئين.
الخوف والعوز دوما يتسببان بزيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين يتوجهون إلى أوروبا وخارجها في رحلات كثيرا ما يكون مصيرها المأساة.
بالنسبة للكثير من اللاجئين السوريين فالأردن هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق فقد ولد أكثر من 230 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011.
نشارك اللاجئين موارد بلدنا الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وطاقة ومياه.
إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم.
بلدنا أحد أكثر الدول شحا في المياه في العالم يواجه طلبا متزايدا بمستويات غير عادية على هذا المورد الثمين.
أزمة أخرى تضرب منطقتنا هي التغير المناخي وما يصاحبها من موجات حر مدمرة وجفاف وفيضانات.
من أجل مواجهة عبء اللاجئين حرصنا بعناية على إدارة مواردنا المحدودة والدعم الأساسي من المجتمع الدولي.
المسؤولية في التعامل مع اللاجئين ما زالت تقع على عاتق الجميع لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك خلفه جيلا ضائعا.
الأردن يمثل نموذجا لما يواجه منطقتنا بأكملها من ظروف.
سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية جراء الأزمة السورية تمس أمننا الوطني.
على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها شعوبنا فإن الأزمات المتكررة قد أعاقت التقدم في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار.
ستستمر المعاناة في منطقتنا إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل القضية المركزية في الشرق الأوسط.
خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال بلا حقوق مدنية ولا حرية في التنقل ولا قرار لهم في إدارة شؤون حياتهم.
كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير البيوت؟.
علينا ألا نترك اللاجئين الفلسطينيين فريسة لقوى اليأس فهناك حاجة طارئة للتمويل المستدام لوكالة (الأونروا).
قرارات الأمم المتحدة منذ بداية الصراع تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني بمستقبل ينعم بالسلام والكرامة والأمل.
لا يمكن لأي بناء للأمن والتنمية الإقليميين أن يثبت أساساته فوق الرماد المحترق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
التأخير في تحقيق العدل والسلام تسبب باشتعال دوامات لا تنتهي من العنف ويعد عام 2023 الأكثر عنفا ودموية بالنسبة للفلسطينيين خلال الخمسة عشر سنة الماضية.
حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا.
:نلتقي هنا كشركاء للتصدي للتحديات التي تواجهنا ومن أجل بناء مستقبل أفضل.
ضحايا النزاعات والتهجير والجواع والكوارث الطبيعية ليسوا مجرد إحصاءات وأرقام إنهم إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية وشركاؤنا في عالمنا.
لا مجال أمامنا إلا أن نعيد بناء الثقة وأن نعمل في تضامن، لنتمكن من صناعة المستقبل الذي تطمح به وتستحقه شعوبنا.
لا يمكننا أن نسمح بضياع جيل بأكمله ونحن في موقع المسؤولية.
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