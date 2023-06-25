الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الملك: نريد أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية

FzeewP1aIAY4JoC
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سياسيين وكتاباً صحفيين
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سياسيين وكتاباً صحفيين أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية".اضافة اعلان
ودعا جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الحسينية اليوم الأحد، الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها.
ولفت جلالته إلى أهمية رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب بخاصة الشباب والمرأة.
وبين جلالة الملك أن المشاركة الفاعلة تتطلب أن يشعر المواطن بأن الأحزاب السياسية تعمل بجدية لترجمة برامجها على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.
وأشار جلالته إلى أن عملية التحديث السياسي جاءت لتبني على ما تم إنجازه، ووضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل متدرج وآمن.
ولفت جلالة الملك إلى أن التحديث السياسي لا يمكن أن يحقق نتائجه دون التحديث الإداري والاقتصادي، معيدا التأكيد على أن المسارات الثلاثة مترابطة في إطار علاقة تكاملية هدفها خدمة الوطن والمواطن.
من جهتهم، قدم الحضور مقترحاتهم لتعزيز المشاركة في الأحزاب خصوصا بين الشباب والمرأة، وتناولوا التحديات التي تواجه العمل الحزبي، مؤكدين دور الإعلام المهم في التعامل مع المشهد الحزبي وتسليط الضوء على البرامج التي تطلقها الأحزاب.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
1687713275732109900

قرار الاحتلال الجديد بالاستيطان يهدد مستقبل السلام ويؤجج الصراع والعنف منذ2 ساعة

Untitled-1

الجازي: تطوير القدرات في الجهاز الحكومي متطلب أساسي لتحفيز الاقتصاد منذ2 ساعة

WhatsApp Image 2023-06-25 at 7.43.03 PM

الصفدي يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منذ3 ساعة

WhatsApp Image 2023-06-25 at 6.27.16 PM

وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طبيب

"الأطباء" تدعو لاجتماع هيئة عامة جديد خلال أسبوعين

منذ2 ساعة
1639464992021

ارشيد: اجتماع الأمم المتحدة للمياه يركز على التعاون بين الدول المتشاطئة

منذ2 ساعة
1687713887152166300

التحول للوظائف الخضراء يتطلب إصلاحات سياسية واسعة

منذ2 ساعة
1687713582602128700

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي ودائرة المسالخ والحدائق في "الأضحى"

منذ2 ساعة
1687713582492128100

"زراعيون" يدعون لإدارة رسمية قادرة على مواجهة التغير المناخي

منذ2 ساعة
1687713582642129200

مقترح نيابي لإدراج "عفو عام" على جدول "الاستثنائية"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 