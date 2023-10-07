الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك والرئيس الأميركي يبحثان هاتفيا الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأمريكي جو بايدن
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين.اضافة اعلان
ودعا جلالته، خلال الاتصال، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.
كما أكد جلالة الملك ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.
وحذر جلالته من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

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