الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الخطيرة بغزة ومحيطها وأهمية ضبط النفس

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جلالة الملك عبدالله الثاني
عمان- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.اضافة اعلان
وشدد جلالة الملك في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، مؤكدا أهمية العمل معا من أجل تفادي تفاقم الأوضاع للحؤول دون حصول تداعيات خطيرة على جهود تحقيق التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المحوري وجهودها خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد.
وتطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة في التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة. -(بترا)
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