الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك ورئيس رواندا يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم للتعاون المشترك

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الملك ورئيس رواندا يعقدان لقاء في العاصمة كيغالي

- الملك ورئيس رواندا يعقدان لقاء في العاصمة كيغالي

 

- الزعيمان يتفقان على توسيع التعاون سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وفي مكافحة الإرهاب.اضافة اعلان

- الملك يشيد بالنهضة الشاملة التي تشهدها رواندا.

- الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

- الملك يؤكد رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- الملك: لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

- رئيس رواندا يثمن دور الأردن المحوري بالمنطقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

- الرئيس كاغامي يشيد بمساعي الأردن في تنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن "اجتماعات العقبة".
اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي، اليوم الأحد، على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.
وأكد الزعيمان خلال لقائهما بالعاصمة كيغالي حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا، وأهمية البناء عليها تحقيقا لمصالحهما المشتركة.
وأشاد جلالة الملك في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، بالنهضة الشاملة التي تشهدها رواندا، ما يجعلها أنموذجا متقدما بين الدول الإفريقية.
من جانبه، ثمن الرئيس كاغامي الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في المنطقة، ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار فيها.
وشهد جلالته ورئيس رواندا توقيع اتفاقية بشأن التعاون بين البلدين في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومذكرتي تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، واتفاقية لإنهاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ومساعي تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعبر جلالة الملك عن تقديره للشراكة مع رواندا ضمن إطار مبادرة "اجتماعات العقبة"، ولجهودها في استضافة جولة من الاجتماعات في نهاية العام الماضي.
وقدر رئيس رواندا مساعي الأردن في مواصلة تنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي، والوضع الإنساني المأساوي في القطاع.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستمر.
وثمن جلالته مساهمة رواندا في الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال إرسال طائرة مساعدات إغاثية وإنسانية للقطاع.
وأكد جلالة الملك أن تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على الجميع، ما يستدعي من العالم بأكمله الضغط لوقف الحرب على القطاع.
وأعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرا من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشدد جلالة الملك على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وعدد من كبار المسؤولين في رواندا.
وكان جلالة الملك وصل إلى مطار كيغالي الدولي، اليوم الأحد، حيث كان في استقباله رئيس رواندا بول كاغامي. -(بترا)

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