 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ78

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جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين، الذي يصادف يوم غد السبت، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.اضافة اعلان
وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني والتبريك لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، معربين عن تمنياتهم للأردن بالمزيد من التقدم والازدهار والرفعة.
كما تلقى جلالة الملك برقيات، بهذه المناسبة، من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
وعبر مرسلو البرقيات عن فخرهم واعتزازهم بما حققه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من تطور وتقدم وازدهار وتنمية شاملة في جميع الميادين والمجالات، مستذكرين التضحيات الجسام وصور البطولة والفداء التي سطرت في سبيل الدفاع عن حمى الوطن وحماية استقلاله من قبل ملوك آل هاشم والأردنيين.
وفي ذكرى الاستقلال التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، أشاد مرسلو البرقيات بمواقف جلالة الملك في سبيل نصرة الأهل في غزة وفلسطين، وسعيه الدؤوب لتحقيق العدل والسلام في المنطقة. -(بترا)
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