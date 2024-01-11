الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية بغزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الأمين
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تم خلاله بحث التطورات الخطيرة في
غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، الدور المحوري لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة
الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في
القطاع.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات وتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.

وحذر جلالته من التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

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وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة. -(بترا)

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