الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد ثقته بدور قوات حرس الحدود في الدفاع عن الوطن

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جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة
حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها.
وأكد جلالة القائد الأعلى عبر أثير الجهاز اللاسلكي خلال زيارته، اليوم الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ثقته وكل الأردنيين بدور قوات حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والذود عن حماه.اضافة اعلان
وأعرب جلالته عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وفخره بنشامى مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم بخاصة في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.
واستمع جلالة الملك خلال الزيارة إلى إيجاز، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قدمه قائد المنطقة العسكرية الشرقية حول التطورات الأخيرة على واجهة المنطقة.
وأكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية جاهزية وحدات المنطقة القتالية والمعنويات العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات.
واطلع جلالته خلال تفقده غرفة العمليات والسيطرة بالقيادة على نظام مراقبة أمن الحدود ونظام الرصد الإلكتروني ونظام بث طائرات الاستطلاع الجوي ونظام متابعة الحالة الجوية.
وأكد جلالة القائد الأعلى ضرورة الاستمرار بمواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوظيفها بشكل مناسب في عمل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة كافة.
من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بتطوير تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها، وتزويدها بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من القيام بواجباتها العملياتية، وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في المنطقة وعلى جميع المستويات.
--(بترا)
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