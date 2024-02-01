الملك يؤكد لرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار فيغزة، وحماية المدنيين العزل، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراءالكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس.وشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، معربا عن تقديره لجهود كندا في تقديم المساعدات إلى القطاع.كما أكد جلالة الملك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئينالفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني فيغزة، ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار في تقديمخدماتها وفق تكليفها الأممي.وحذر جلالته من استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مبينا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، ما لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. -(بترا)