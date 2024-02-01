الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد لرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في
غزة، وحماية المدنيين العزل، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء
الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس.اضافة اعلان
وشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، معربا عن تقديره لجهود كندا في تقديم المساعدات إلى القطاع.
كما أكد جلالة الملك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في
غزة، ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار في تقديم
خدماتها وفق تكليفها الأممي.
وحذر جلالته من استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مبينا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، ما لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. -(بترا)
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