 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد لـ بلينكن أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة

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جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -(أرشيفية)

البحر الميت- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

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وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية الدور الأمريكي في دعم الاستجابة الإنسانية في غزة، التي تواجه ظروفا قاسية تستدعي عملا جادا وفاعلا لمنع تفاقمها.
وبين جلالة الملك ضرورة البناء على مخرجات المؤتمر، لافتا إلى الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر لغزة والضفة الغربية.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.
وحذر جلالته من خطورة عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في القطاع.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان. -(بترا)

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