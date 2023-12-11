الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.  ودعا جلالة الملك خلال الاتصال، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة.  وجدد جلالته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية.  وأكد جلالة الملك أن استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيؤجج الصراع.  ونبه جلالته إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي.اضافة اعلان
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