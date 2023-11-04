السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

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الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني
بلينكن، اليوم السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة
وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية اضافة اعلان
الدولية.
ودعا جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.
وأشار جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو
العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين،
محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.
وأعاد جلالته التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، والسفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي. - بترا
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