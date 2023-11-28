الملك يتابع سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية

اضافة اعلان

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية.وأكد جلالته في الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية تشجيع الفرصالاستثمارية وتحفيز القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحي لإقامةالاستثمارات في المنطقة، التي تتمتع بمقومات تجعلها بيئة جاذبة.ولفت جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلىأهمية الاستفادة من الخبرة في المناطق التنموية الأخرى بالمملكة، لجذبالاستثمارات للمنطقة وإزالة المعيقات التي قد تقف أمامها.وتناول الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، آليات العملالمتواصلة في تقييم احتياجات السوق وتحديث المخطط الرئيسي وإعادة تصميمالإجراءات بشكل يشجع المستثمرين.وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية صخر العجلوني شرحا حول آلية تسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، والتفاعل مع المستثمرين وإبراز أهمية المنطقة وخصوصيتها.وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف. -(بترا)