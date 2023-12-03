الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الكويت حمد راشد المري، وسفيرة الجمهورية التونسية مفيدة الزريبي، وسفير سلطنة عُمان الشيخ فهد عبدالرحمن بن أحمد العجيلي.اضافة اعلان
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفيرة جمهورية النمسا الدكتورة ماريكيه تسيمبورغ، وسفير جمهورية بلغاريا ميتين حسين كازاك، وسفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تسيلاني موكوينا، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا فيليب ريدلي هول، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية محمد اجمل اقبال.
ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled

مبادرة "مكاني بينكم" تسلط الضوء على التعليم الدامج في مدرسة نسيبة المازنية في لواء الجيزة

منذ 4 دقيقة
GAXfMm2XIAAbaHo

الملك: أعتز بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ

منذ21 ساعة
جانب من إحدى جلسات قمة المناخ المنعقدة في دبي-(وكالات)

الخطاب الملكي في مؤتمر المناخ.. دعوة لحماية الأمن المائي من التهديدات المناخية والحروب

منذ22 ساعة
جانب من آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة-(وكالات)

رغم وقفها رسميا.. هل تستأنف مفاوضات الهدن قريبا وما الشروط؟

منذ22 ساعة
الحرب ضد غزة تفضح ازدواجية معايير حقوق الإنسان

مؤسسات مجتمع مدني ترفض ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة

منذ22 ساعة
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة خلال الحرب الحالية

بعد الهدنة.. الاحتلال يصعد سعاره الدموي ويقصف كل الجبهات ويرفض التفاوض

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

منطلقات موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 