الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

أرشيفية
أرشيفية

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

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وتناول الاتصال العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.


وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.


وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.-(بترا)

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