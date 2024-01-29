الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

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تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالتهالثاني والستين، الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، من قادة دول شقيقة وصديقة.وأعربمرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة لجلالة الملك،سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحةوالعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وثقتهم بقيادة جلالته لمسيرة التحديث والإنجاز، مثمنين مساعي جلالة الملك للدفاع عن قضاياالأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهوده في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة. -(بترا)