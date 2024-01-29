الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

Untitled-1
جلالة الملك عبدالله الثاني
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالته
الثاني والستين، الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، من قادة دول شقيقة وصديقة.
وأعرباضافة اعلان
مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة لجلالة الملك،
سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة
والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وثقتهم بقيادة جلالته لمسيرة التحديث والإنجاز، مثمنين مساعي جلالة الملك للدفاع عن قضايا
الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهوده في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البكار يتحدث لـ"الغد" - (تصوير: امجد الطويل)

البكار: أي حزب يرتمي بأحضان الحكومة سيدفع الثمن

منذ8 ساعة
إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

ناشطون: ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإغاثية إلى غزة

منذ8 ساعة
طلبة في ساحة مدرسة أساسية بعمان-(أرشيفية)

الاختبارات الوطنية والتقييمية...هل تقود لوضع خريطة تعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي؟

منذ8 ساعة
وزارة العمل - (أرشيفية)

فجوات في قانون العمل.. ومطالبات بتعديلات وسد الثغرات

منذ8 ساعة
مزارع يحصد البقدونس في أحد المزارع بمحافظة المفرق - (تصوير أمير خليفة) - (أرشيفية)

التحالفات والاتحادات الزراعية.. هل تسهم بحل ما يواجهه المزارعون من تحديات؟

منذ8 ساعة
مبنى مجمع النقابات في عمان-(أرشيفية)

النقابات المهنية.. شبح التصفية يطارد صناديق التقاعد

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعقيدات حرب السابع من أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

"العدل الدولية".. أقل من المأمول!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحقيق التوازن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

سميح المعايطة |اليوم

(العـار)

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ8 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 