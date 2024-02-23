الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يجري اتصالا مع السيسي في إطار التنسيق بشأن التطورات في غزة

الملك عبدالله والسيسي
الملك عبدالله والسيسي
أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.اضافة اعلان
وأكد جلالته ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي، نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.
وتم التأكيد على أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف.
كما تم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في غزة والتحذير من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل.
وأكد الزعيمان ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
--(بترا)
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