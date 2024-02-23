الملك يجري اتصالا مع السيسي في إطار التنسيق بشأن التطورات في غزة

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أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.وأكد جلالته ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي، نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.وتم التأكيد على أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف.كما تم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في غزة والتحذير من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل.وأكد الزعيمان ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.--(بترا)