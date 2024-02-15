الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يحذر لدى لقائه سوناك من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح

GGZbAsLWsAAIrko
جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن
- الملك: ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة على غزة.
- الملك: أهمية ضمان إيصال المساعدات لغزة بشكل كاف واستدامتها.
- الملك يشدد على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.اضافة اعلان
- الملك: الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.
- الملك يؤكد الدور المحوري للمملكة المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لندن- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.
وشدد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عقد في مقر رئاسة الحكومة البريطانية، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة على غزة، التي تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال في المنطقة.
وأكد جلالته أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، محذرا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين.
وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير السكان عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يرفضه العالم ويدينه.
وشدد جلالته على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، محذرا من توسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأسرها.
وبين جلالة الملك أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار جلالته إلى الدور المحوري للمملكة المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد جلالة الملك ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وسبل البناء عليها في شتى الميادين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في لندن منار الدباس.
--(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تجمع مياه الأمطار في الشوارع اليوم - (تصوير: ساهر قدارة)

الدفاع المدني يخلي شخصاً حاصرته السيول في العقبة.. والأمن يجدد تحذيراته

منذ 8 دقيقة
1708017284360

الأردن يرسل طائرتي مساعدات طبية جديدتين إلى أهلنا في غزة

منذ2 ساعة
232247

إعلام أميركي: الملك شخصية رئيسية في الدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
الملك يغادر في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا

الملك يواصل جولته الخارجية بزيارة لندن لحشد دعم دولي لوقف الحرب على غزة

منذ3 ساعة
الملك خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي - ( بترا )

الملك يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

منذ17 ساعة
الملك يلتقي مع لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي

الملك يلتقي مع لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ23 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح منذ23 ساعة

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 