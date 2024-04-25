الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلالته والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا التطورات الراهنة بالمنطقة

الملك يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الراهنة بالمنطقة.

اضافة اعلان
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، محذرا من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.


وشدد جلالته، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل الطرق الممكنة واستدامتها.


كما أكد جلالة الملك، أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Untitled-1

الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية لغزة

21 نيسان 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يحذر من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة

15 نيسان 2024
جلالة الملك عبدالله وبايدن-( ارشيفية)

الملك وبايدن يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

14 نيسان 2024
Untitled-1

حل الدولتين.. هل انعدمت إمكانيات تحقيقه؟

30 آذار 2024
اقرأ أيضا
76a15a2e-طقس-خماسيني-أرشيفية

حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت

منذ6 ساعة
اوراق الزيتون

موسم الزيتون في مواجهة الأحوال الخماسينية.. ودعوات للاحتراز

منذ12 ساعة
مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات

العبداللات: توجه لقبول مزيد من توصيات "استعراض حقوق الإنسان" الأممية

منذ12 ساعة
1686817250468

مشاورات مع المجتمع المدني في سورية والأردن ولبنان لتحديد أولويات مؤتمر بروكسل

منذ12 ساعة
Untitled

تحالف الميثاق وكتلة الاتحاد والتغيير يحصد غالبية مقاعد اتحاد الطلبة في مؤتة

منذ12 ساعة
مبنى النقابات المهنية-(أرشيفية)

"عموميات الصحفيين والأطباء والمهندسين" بانتظار ملفات ساخنة في أسبوع

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 