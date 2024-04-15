الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يحذر من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة

جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول التصعيد الأخير في المنطقة.اضافة اعلان
 
وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
 
وأكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بكل الطرق المتاحة.
 
ونبه جلالة الملك إلى خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
 
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدا بموقف إيطاليا الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
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