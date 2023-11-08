الملك يدق ناقوس الخطر

يوسف عبد الله محمود

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كدأبه دوماً دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر قمة القاهرة الذي انعقد للبحث في وضع حد للمجزرة الدامية في غزة الى تغليب العقل على الطيش، والحكمة على التهور، فلا يجوز ان يصمت العالم على جرائم إبادة لم يشهد لها عالمنا مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، الجرائم في غزة «انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني».استغرب جلالته من صمت العالم إزاء ما يحدث في غزة، وكأن اهل هذه المدينة المناضلة ليسوا بشراً. تساءل: لماذا لم تتم مساءلة الفاعل فوراً!ابرز منطق الحكمة حين قال: «تطبيق القانون الدولي انتقائي».حكيماً كان حين دعا الى «عدم مواصلة السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء». حكيماً كان حين قال: «ان حملة العنف والقصف الدائرة في غزة هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات».انتقد «عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين». جريئاً في انتقاده كان.انتقد هذه اللامبالاة التي ستؤدي «الى كارثة علينا جميعاً».انتقد جلالته وبرفض قطاع «التهجير القسري للفلسطينيين او التسبب في نزوحهم معتبراً ذلك «جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي»».انتقد العالم الذي «أدار ظهره لشعب احتلت أرضه وشرد عنها في كل اصقاع الأرض. عالمٌ لا يقيم وزناً لكرامة الانسان».إسرائيل – وكما ذكر جلالته- «لا تستطيع الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها محرومين من حقوقهم المشروعة». «حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين».هم أصحاب الأرض بينما هم الدخلاء.أتساءل هنا بدوري: لماذا المعايير المزدوجة التي تتبعها أميركا والغرب كله في التعامل مع الفلسطينيين؟ أليسوا بشراً كغيرهم؟أصاب كبد الحقيقة حين قال في خطابه «لا يمكن لدولة ان تزدهر ابداً اذا بُنيت على أساس من الظلم».أحلام الدولتين تبخرت ونحن نرى كل شبر من الارض المحتلة عام 1967 بات مزروعاً بالمستوطنات.اين القرارات الدولية؟ لماذا ضربت إسرائيل بها عرض الحائط؟جلالة الملك عبدالله الثاني المعروف بحكمته ورشده هو بحق داعية سلام يطالب «بإطلاق عملية سياسة هادفة يمكنها ان تأخذنا الى سلام كامل ومستدام على أساس حل الدولتين»؟أكد على «ان حياة كل انسان متساوية في القيمة». وهذا مع الأسف ما تتجاهله إسرائيل التي تعتبر نفسها من جِبلة أخرى!أليس من العار والخسّة ان تدعو نائبة في الليكود إسرائيل ان تستخدم النووي في غزة؟ اليس من العار وتجاهل التاريخ مقولة غولدا مائير» نحن جئنا الى ارض لا شعب فيها، وهي ارض إسرائيل.في مذكراتها تشير الى «لجنة الترانسفير» التي تشكلت في اعقاب احتلال فلسطين والداعية الى دفع الفلسطينيين الى الهجرة.في احدى مقالاته يتساءل الفيلسوف والكاتب تشومسكي وهو من أصول يهودية «هل كانت الرأسمالية عنصرية منذ بدايتها». اجيبه بدوري هي «عنصرية» بكل المعايير، تجيز لنفسها ان تعربد في الأرض محمية من الامبريالية العالمية.أعود الى ما ذكره جلالته في مؤتمر قمة القاهرة. مفردات ممتلئة «هيمنت على خطابه. استذكر «العهدة العمرية التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرم من 15 قرناً من الزمن والتي سبقت صدور اتقافيات جنيف بأكثر من ألف عام وهي «العهدة» التي أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلاً، ولا امرأة، ولا كبيراً في السن والا يقطعوا شجرة والا يؤذوا راهباً والا يدمروا كنيسة..»هذه المفردات تصفع قادة إسرائيل الذين يشوهون الحقائق متهمين افراد المقاومة الفلسطينية من حماس والجهاد الاسلامي بأنهم يقطعون رؤوس الأطفال اليهود. أكاذيب يروجونها.لن يسود السلام في منطقتنا العربية دون حل سلمي للقضية الفلسطينية. اما «العسكرة» والاساطيل البحرية والجوية التي يتم حشدها امريكياً فلن تزيد الوضع الا اشتعالاً.ترى متى تتغلب الحكمة على التهور والغطرسة؟انهي بهذه العبارات التي ذكرها المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري عن اليهود وذلك في أحد مؤلفاته. يقول: «اليهود لم يكونوا شعباً واحداً ذا هوية عالمية». ويضيف في كتابه «من هم اليهود»، «ان الامبريالية الغربية اقنعت الفائض البشري اليهودي ان تهجيره الى فلسطين ليس محاولة للتخلص منه وانما هو عودة الى ارض الميعاد الى آخر هذه الترهات».وتحضرني هنا مقولة ليون تروتسكي أحد قادة الاتحاد السوفييتي بعشرينيات القرن الماضي ومؤسس الجيش الأحمر عندما طرد غولدا مائير من مكتبه واصفاً الحركة الصهيونية بالعنصرية وذلك عندما ذهبت لمقابلة السوفييت في موسكو آنذاك.يبقى ان أقول ان إسرائيل هي مشروع استعماري صهيوني تم تنفيذه على حساب السكان الأصليين الفلسطينيين. جرائمها في غزة دليل على ذلك.ما ذكره الملك عبدالله الثاني في خطابه ينبغي ان يوقظ الضمير الإنساني، فالكارثة ستطال الجميع.