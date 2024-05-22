 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق أو تأخير، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.اضافة اعلان
وشدد جلالته، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي، في دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في غزة، وضمان استمرار إمدادهم بالمساعدات الإغاثية.
وثمن جلالته الجهود الاستثنائية التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في غزة منذ بداية الحرب، لتوفير المساعدات الغذائية وإيصالها إلى سكان القطاع، الذين يواجهون كارثة إنسانية وخطر المجاعة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي، خاصة في تعزيز الأمن الغذائي للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وأشار جلالته إلى الجهود التي يبذلها الأردن في تأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 3ر1 مليون لاجئ سوري، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الدعم المقدم للدول المستضيفة.
من جانبها، عبرت ماكين عن تقديرها لدور الأردن في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لهم بكل السبل المتاحة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان. -(بترا)
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