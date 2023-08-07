الإثنين 07 آب 2023
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الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في بيت الأردن، الاثنين، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.اضافة اعلان

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

كما جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الملك ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.
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