الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يشارك في جانب من اجتماع أممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات في غزة مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو
جلالة الملك عبدالله الثاني
عمان-الغد-  ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة، تستضيف المملكة جلسات اجتماع مغلق في نطاق مبادرة "اجتماعات العقبة"، بهدف التوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر.اضافة اعلان
ويشارك اليوم جلالة الملك في جانب من الاجتماع التنسيقي، لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار جهود الأردن المكثفة للوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.
مصادر خاصة مطلعة كشفت لـ"الغد"، أن جلالة الملك، دعا الى عقد هذا الاجتماع عالي المستوى، بمشاركة قادة منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.
كما بينت أن الاجتماع يستضيف، مسؤولين أمميين ودوليين رفيعي المستوى، أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، والرئيسة التنفيذية لـ"ميرسي كور" تجادا دوين ماكينا، الى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك ممثلين لنحو 30 منظمة دولية إنسانية أخرى، وأكثر من 30 سفيرا ودبلوماسيا، سيكونون من بين المشاركين في الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة، للوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، والتخفيف من وضعهم المأساوي.
ويهدف الاجتماع الى ضمان توافق جميع الأطراف المعنية على الخطوات المقبلة، ومخاطبة المجتمع الدولي والدول المانحة بصوت واحد، حول الاحتياجات الطارئة في القطاع، بالإضافة لاحتياجاته في المستقبل القريب.
وبينت المصادر أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، تتطلب استجابة سريعة، مع تحديد واضح لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين، بحيث سيتضمن أعمال الاجتماع تقييما للوضع الإنساني الحالي في غزة، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية، كالغذاء، والمياه، والأدوية، والمسكن، والطاقة، والعمل على التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتلبيتها على الأرض.
ويعقد هذا الاجتماع، في إطار مبادرة "اجتماعات العقبة"، للتوصل إلى نهج شمولي للتنسيق بفاعلية للتخطيط للمساعدات الإنسانية وإيصالها، وردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود، وآلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن هذه الأزمة الإنسانية في غزة، والاتفاق على الخطوات المقبلة بشأن الإغاثة الإنسانية في القطاع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1701283530948597000

الفايز: سندرس إلغاء اتفاقية السلام إذا أقدمت إسرائيل على ضم الضفة وتهويد القدس

منذ 52 دقيقة
1701276598608354500

وسط رفض أردني قاطع.. أين تكمن خطورة فصل غزة عن الضفة؟

منذ 54 دقيقة
1701278282908458100

مع الفلسطينيين دائما: الأردن يكرس جهوده الإغاثية لمداواة الأهل في القطاع والضفة

منذ 55 دقيقة
1701276598608354500

وسط رفض أردني قاطع.. أين تكمن خطورة فصل غزة عن الضفة؟

منذ1 ساعة
1701275739578311400

جلسة النواب تفقد النصاب بعد 70 دقيقة للمرة الثانية

منذ1 ساعة
كلمات-عن-العلم-الاردني-في-يوم-العلم-الأردني-جميل

"الغد" تنشر أهداف الاجتماع الأممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة والجهات المشاركة فيه

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ3 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ3 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 