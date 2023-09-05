الملك يشيد أمام ضباط متقاعدين بجهود الجيش والأمن في حماية الحدود

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أشاد الملك اليوم الثلاثاء بجهود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات الاختراق على حدود وطننا.وشدد جلالته أمام عدد من الضباط المتقاعدين في منزل الفريق أول المتقاعد طلال الكوفحي على أن الأردن مستمر في التصدي لأية محاولات اختراق للحدود.فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعاد الملك التأكيد على حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وفي الشأن المحلي، بين جلالته أن الأردن ماض في التحديث، مؤكداً أنه في الشقين الإداري والاقتصادي سينعكس إيجاباً على المواطنين.وأشار إلى أنه لا بد من تطوير عمل الأحزاب، مؤكداً أهمية دور الجامعات والشباب والمرأة في إنجاحها. ولفت إلى أن الانتخابات ستجرى العام المقبل.وأكد عدد من الحضور أن المرحلة دقيقة وحساسة ومليئة بالتحديات، معربين عن ثقتهم بعبور هذه المرحلة بكل قوة ومستقبل أفضل تحت قيادة جلالته.وأشاروا إلى أن ذلك يفرض على الجميع الارتقاء بواجباته ليكونوا على قدر المسؤولية للتصدي لكل من يحاول المساس بالوطن وبأمنه.وأعرب الحضور عن دعمهم لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.