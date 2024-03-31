الإثنين 01 نيسان 2024
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الملك يشيد بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها

جلالة الملك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية بمنطقة وادي رم اليوم الأحد.
جلالة الملك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية بمنطقة وادي رم اليوم الأحد.

أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها.


وأعرب جلالة الملك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية بمنطقة وادي رم، اليوم الأحد، عن سعادته بوجوده بين الأهل والعزوة في البادية
الجنوبية، مستذكرا فترة خدمته العسكرية في لواء الملك الحسين بن طلال
المدرع الملكي/40، بالقطرانة.

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وبين جلالته أن البادية الجنوبية تزخر بمواقع سياحية مميزة وجميلة، مشيرا إلى أن أجواء ما بعد الغروب في وادي رم ليس لها مثيل بالعالم، وأصبحت وجهة عالمية للسياحة.


ولفت جلالة الملك إلى المشاريع التي أنجزت في البادية الجنوبية بقطاعات مهمة، وبجهود أبناء المنطقة.


وركز متحدثون في مداخلاتهم خلال اللقاء، الذي عقد ضمن سلسلة زيارات جلالته لمحافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، على الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك على مدى 25 عاما في المجالات السياسية والخدمات الإدارية والإلكترونية والسياحة والزراعة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


ولدى وصول جلالته موقع اللقاء، ألقى الشاعر مدالله المناجعة أبياتا من الشعر النبطي ترحيبا بزيارة جلالة الملك.


وكان جلالة الملك شارك وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية مأدبة الإفطار، بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة.


وتخلل اللقاء قصيدة شعرية للشاعرين محمد فناطل الحجايا وعبدالهادي العثامنة الحويطي، إضافة إلى فقرة السامر من أداء فرقة الراجف لإحياء التراث.


وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي. -(بترا)

 




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