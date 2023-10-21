الملك يضع العالم أمام مسؤولياته لوقف الحرب على القطاع والذهاب لحل الدولتين

زايد الدخيل

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عمان - وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام أمس، رسائل واضحة، تفيد بأن الأمن والسلام في المنطقة العربية، لن يتحققا وفق ما يريده الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته أحادية الجانب، في ظل استمراره وإدامته واللجوء إلى القوة العسكرية، بل يتحقق عبر إيجاد تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.مراقبون رأوا أن الرسائل الملكية، أكدت أن رؤية جلالة الملك، شددت التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح، في الدعوة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية، هادفة، للوصول إلى سلام عادل ومستدام، على أساس حل الدولتين، وإدانة الصمت الدولي على ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، والمطالبة بضرورة وقف الكارثة الإنسانية هناك، وازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الأزمة، وضرورة وقف العدوان على القطاع، وإدخال المساعدات بعيدا عن أي اشتراطات، تضع أهالي القطاع تحت صلف الاحتلال.وأشاروا في أحاديثهم لـ"الغد"، إلى دعوة جلالته المجتمع الدولي إلى ضرورة عمل كل ما هو مطلوب لإنجاز حل الدولتين، كسبيل وحيد لمستقبل آمن للشرق الأوسط، ووقف سفك الدماء الذي نشهده اليوم، باعتباره نتيجة لفشل الأفق السياسي في الوصول إلى حل عادل لمأساة الفلسطينيين.الوزير الأسبق د. وائل عربيات، قال إن جلالة الملك، وجه رسائل خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر أمس، في إطار جهود وقف الحرب على قطاع غزة، بمشاركة قادة دول ورؤساء وفود عربية ودولية، أكدت الدور الأردني، الدائم والساعي لتحقيق العدالة في منطقة تعيش تحت وقع الحروب والصراعات منذ أمد طويل، واحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، وأظهرت هذه الرسائل عمق الرؤية الملكية في استشراف الخطر المحدق في المنطقة والعالم، حال توسعت الحرب القائمة على غزة، وما سيتبع ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسلم العالمي، وتكبد مزيد من سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين.وأضاف عربيات، إن رسائل جلالته لم تخل من الدعوة للعمل على وقف العدوان على غزة، وإقرار التهدئة، ورفض استهداف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين دخول المياه والوقود والدواء إلى الضحايا الذين باتوا اليوم يعيشون في جهنم حرب قذف بحممها الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين عزل.وبين أن هذه الرسائل، شددت التأكيد على رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين، وإبلاغ المجتمع الدولي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك نهجا خاطئا، لن يسهم في أمن واستقرار دول المنطقة.وأشار إلى أن جلالته، خاطب المشاركين في هذه القمة، ليبين لقادة العالم، بأننا أمام فرصة مهمة للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وقال عربيات إن جلالة الملك شدد في رسائله على ضرورة بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ وأن يتحدث المجتمع الدولي عن طريق قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، الإقليمية أو الدولية، بصوت واحد، للتأكيد على التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع، على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يحقق طموحات شعوبها.وأضاف إن "أكثر ما يؤرق الأردن وقادة المنطقة حاليا، هو مخططات الاحتلال الإسرائيلي العلنية، الساعية إلى تهجير أهالي القطاع، وتكرار مأساة نكبة العام 1948، عندما هجرت العصابات الصهيونية الفلسطينيين من أراضيهم، ولم يعد أحد منهم حتى اليوم، نتيجة السياسات الاستيطانية الممنهجة".من جهته، قال السفير السابق سمير مصاروة إن "جلالة الملك، وضع خريطة طريق أمام القادة المشاركين في القمة والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، تتضمن استحقاقات التعامل مع ملف الحرب على غزة، أو الذهاب إلى الخيار الآخر، والمتمثل باستمرار حرب الإبادة على المدنيين في القطاع".وبين مصاروة أن الرسائل الملكية الداعية لوقف الحرب والتهدئة، وإدخال المساعدات، والحفاظ على حق الحياة، والبدء بعملية سلمية تفضي إلى حل الدولتين، كانت واضحة لا لبس فيها، وإن عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين تجاه ما يحدث، ستكون كارثية على المنطقة والعالم أجمع.وأضاف "لقد بعث جلالته برسالة واضحة للمجتمع الدولي، انطوت على أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية وقيمية خاصة بملف القضية الفلسطينية، وضعت العدالة الدولية على المحك، في ظل الضبابية التي تغلف ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدعوة إلى ضرورة تبني موقف موحد يدين استهداف المدنيين من الجانبين، انسجاما مع قيمنا المشتركة، والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته، إذا نفذ على نحو انتقائي".وأكد مصاروة، أن كلمة جلالة الملك، حملت مضامين ورسائل مهمة، تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، ما يستوجب إسناد جهود جلالته الساعية لوقف العدوان على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ومن دون انقطاع للأهل هناك.بدوره، قال النائب السابق حابس سامي الفايز، إن جلالة الملك، وهو يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، أشار إلى أهمية إعادة بناء الثقة بالعمل الدولي، الذي بات محل تساؤل وشك، في ظل تعاطيه غير العادل معها، وبات يمثل أكبر تحد واختبار لمصداقية المنظومة الدولية التي ترتهن للانتقائية والمعايير المزدوجة في تعاملها مع التحديات والأزمات المختلفة، ما يؤشر إلى غياب المعايير الدولية العادلة والموحدة، بصورة أسهمت باستمرار معاناة الفلسطينيين.وبين الفايز أن جلالة الملك، ذكّر العالم مرة أخرى بأن الشعب الفلسطيني، هو شعب كبير، وهناك خمسة ملايين فلسطيني يرزحون تحت وطأة الاحتلال، ويجري التنكر لأبسط حقوقهم، لذا آن الأوان ليعترف العالم بحق هذا الشعب وعدم السماح لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، التي بنيت على الأمن بدل السلام، وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض، أن تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق.وأشار إلى أن جلالته، أوصل رسالة واضحة في هذه القمة، دعت المجتمع الدولي لإعادة التركيز على القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة منذ أكثر من سبعة عقود، وتجاهل حلها، سيؤدي لاشتعال النار من جديد، وهذا بدوره، سيفشل تحقيق أي تقدم نحو أفق سياسي، يحقق السلام للجانبين على حد سواء.