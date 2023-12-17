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الغد الأردني
الأحد 17 كانون الأول 2023
6:58 م
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت.
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