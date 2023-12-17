الأحد 17 كانون الأول 2023
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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت

الملك يغادر أرض الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت.اضافة اعلان
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