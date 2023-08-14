الإثنين 14 آب 2023
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الملك يعود إلى أرض الوطن

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جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد أن شارك في القمة الأردنية المصرية الفلسطينية التي عقدت بمدينة العلمين المصرية.اضافة اعلان
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الأرصاد: درجات الحرارة المعلنة بعيدة عن التهويل أو المبالغة 13 آب 2023

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