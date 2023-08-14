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الغد الأردني
الإثنين 14 آب 2023
6:03 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد أن شارك في القمة الأردنية المصرية الفلسطينية التي عقدت بمدينة العلمين المصرية.
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