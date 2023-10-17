الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد جولة أوروبية استهدفت حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة.اضافة اعلان
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