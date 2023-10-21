السبت 21 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
السبت 21 تشرين الأول 2023
7:34 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك
عمان - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.--(بترا)
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الرئاسة المصرية: لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة
منذ1 ساعة
الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري
منذ16 ساعة
تحذيرات من حسابات وهمية تزيف الحقائق لصالح العدوان على غزة
منذ21 ساعة
خطاب الكراهية المستعر في الغرب يدق جرس التوجه للتربية الإعلامية
منذ21 ساعة
الجيش الذي لا يقهر.. ماذا سيفعل لو تخلى عنه الغرب وسط إقليم ملتهب؟
منذ21 ساعة
الأردنيون ينتصرون لفلسطين ويطالبون بوقف الإبادة الجماعية
منذ22 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
كيف نعزز منعة الاقتصاد الوطني من تداعيات الحرب؟
اقتصاد
|
منذ 7 دقيقة
40.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
اقتصاد
|
منذ 7 دقيقة
%62 الإنجاز بتنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل
اقتصاد
|
منذ 9 دقيقة
العدوان على غزة يرفع استخدام الإنترنت %15
اقتصاد
|
منذ 13 دقيقة
إطلاق برنامج لتنمية رواد الأعمال وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اقتصاد
|
منذ 14 دقيقة
المحافظة على أسعار التضخم لفترة أطول أمر مبرر للبنوك عالميا
تحليل إقتصادي
|
منذ 15 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
أيام عصيبة مقبلة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية
ترجمات
|
منذ 16 دقيقة
التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة
ترجمات
|
منذ23 ساعة
هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟
ترجمات
|
منذ23 ساعة
فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين
ترجمات
|
19 تشرين الأول 2023
نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023