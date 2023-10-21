الملك يعود إلى أرض الوطن

اضافة اعلان

عمان - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.--(بترا)