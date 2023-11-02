الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد جولة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر.
ورافق جلالته في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان
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