الملك يعود إلى أرض الوطن

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عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد جولة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر.ورافق جلالته في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.