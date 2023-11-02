الخميس 02 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
الخميس 02 تشرين الثاني 2023
12:07 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد جولة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر.
ورافق جلالته في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
البرغوثي: نسعى لزيادة قاعدة اللعبة رغم ضعف الاستثمار
منذ 47 دقيقة
وسط عجز دولي لتنفيذها: استبعاد هدنة إنسانية في غزة
منذ 50 دقيقة
الحكومة تتماهى مع الشعب بمطلب إعادة سفيرنا من تل أبيب فورا
منذ 51 دقيقة
"الصحفيين": الاحتلال يغطي فشله العسكري بالمجازر ضد المدنيين
منذ 53 دقيقة
"إعمار فلسطين" تستعرض خطتها لما بعد انتهاء الحرب على غزة
منذ 54 دقيقة
متلازمة الحرب والحصار على غزة "تجهض" فرص الولادات الآمنة للنساء
منذ 57 دقيقة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الملك يعود إلى أرض الوطن
الغد الأردني
|
منذ 5 دقيقة
إربد.. مؤسسات تواصل جمع التبرعات وأنشطة تصبح منصات لدعم الأشقاء بغزة
إربد
|
منذ 25 دقيقة
المخطط الشمولي بالعقبة.. كيف يتجاوز عقبة "المدينة المحصورة"؟
العقبة
|
منذ 25 دقيقة
.. ويستمر شلال الدم الفلسطيني
العرب والعالم
|
منذ 35 دقيقة
"الضفة" تنزف لجراح غزة وتشييع 122 شهيدا منذ "طوفان الأقصى"
العرب والعالم
|
منذ 38 دقيقة
حرب الأنفاق تحتدم على أرض غزة وجنود الاحتلال يشهدون آلاف فتحات الأنفاق
العرب والعالم
|
منذ 41 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
"المدنيون" في السياق الاستعماري- الاستيطاني (2)
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
عذرا يا الماغوط.. إنهم يكرهوننا
محمود الخطاطبة
|
اليوم
هبة القطاع الخاص
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الدولة الفلسطينية الجديدة!
سميح المعايطة
|
اليوم
خيط الدم المسال
مالك العثامنة
|
اليوم
ترجمات
تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)
ترجمات
|
منذ3 ساعة
متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟
ترجمات
|
منذ3 ساعة
إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة
ترجمات
|
منذ3 ساعة
الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية
ترجمات
|
31 تشرين الأول 2023
الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب
ترجمات
|
31 تشرين الأول 2023
على من يقع اللوم؟
ترجمات
|
30 تشرين الأول 2023