السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والتحرك مع الدول الفاعلة لوقف الحرب على غزة
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة التي عقدت في الرياض.
ورافق جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان
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