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الغد الأردني
السبت 11 تشرين الثاني 2023
7:56 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة التي عقدت في الرياض.
ورافق جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
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