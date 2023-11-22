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الغد الأردني
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
5:58 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة قصيرة إلى القاهرة.
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