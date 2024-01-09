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الغد الأردني
الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
7:51 م
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية إلى رواندا.
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