الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية إلى رواندا.اضافة اعلان
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