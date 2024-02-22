الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن - أرشيفية
الملك يعود إلى أرض الوطن - أرشيفية
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس.اضافة اعلان
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