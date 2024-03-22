الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يغادر في زيارة إلى الإمارات والبحرين
الملك عبد الله الثاني
عمان- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين. -(بترا)اضافة اعلان
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