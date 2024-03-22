الملك يعود إلى أرض الوطن

اضافة اعلان

عمان- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين. -(بترا)