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الغد الأردني
الجمعة 22 آذار 2024
12:10 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك عبد الله الثاني
عمان- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين. -(بترا)
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