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الغد الأردني
الثلاثاء 15 آب 2023
4:55 م
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة خاصة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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