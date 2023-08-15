الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

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غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة خاصة.وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.