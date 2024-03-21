الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يلتقي العاهل البحريني

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جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
الصخري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الصخير، اليوم الخميس، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وبحث جلالتاهما العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية العمل على توسيع فرص التعاون في شتى الميادين.اضافة اعلان
وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة، إذ جرى التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والاستمرار بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، ويمكن الأشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة.
وحضر اللقاء، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات.
كما حضره، عن الجانب البحريني، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين.
وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في قاعدة الصخير الجوية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، وكبار المسؤولين في مملكة البحرين. -(بترا)
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